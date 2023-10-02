Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Турции
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнёрства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдёт в ноябре в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.
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