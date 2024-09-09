Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана
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В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за направление на V Всемирные игры кочевников представительной спортивной делегации, передаёт BaigeNews.
Глава государства отметил высокую динамику двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе стратегического партнерства.
Президент подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане в конце сентября для дальнейшего сближения народов двух стран.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, за которыми наблюдали и представители Казахстана.
Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора.
В свою очередь Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений.
Разговор носил исключительно дружеский характер.
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