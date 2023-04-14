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akorda.kz Сегодня, 18:10
306
Сегодня, 18:10
306
Фото: akorda.kz

Состоялся разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передаёт BaigeNews.kz

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.

Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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Сегодня, 18:10
306
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