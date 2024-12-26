Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии также участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Видеообращение к участникам саммита направил Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов.

По итогам заседания ВЕЭС главами делегаций подписан ряд документов.