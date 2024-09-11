Состоялась встреча высоких представителей государств "БРИКС Плюс"

В Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие во Встрече высоких представителей государств "БРИКС Плюс", курирующих вопросы безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вызовам и угрозам международной безопасности, обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран "БРИКС Плюс" в целях обеспечения мира и стабильности.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, отметив важность координации совместных мер по обеспечению продовольственной, водно-энергетической безопасности, противодействия международному терроризму и угрозам кибербезопасности.