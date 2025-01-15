  • 15 Января, 14:43
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Токаев поздравил председателя Совета министров Италии с днем рождения

Президент Казахстана провел встречу с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Сегодня, 14:32
АВТОР
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Токаев поздравил председателя Совета министров Италии с днем рождения Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.

Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.

В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества Глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.

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