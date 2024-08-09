Состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
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Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.
Президент Казахстана отметил, что итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер.
"Благодаря общим усилиям свое решение находят многолетние узловые вопросы. Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. На границах модернизируются пункты пропуска, расширяется транспортное сообщение, открываются новые маршруты. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", – сказал он.
По словам Главы нашего государства, культурно-гуманитарные связи постоянно наполняются новым качественным содержанием. Президент подчеркнул, что на регулярной основе проводятся перекрестные Дни культуры, выставки ремесленников, фестивали национальных блюд, форумы молодежи и другие мероприятия.
"Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие годы консультативные встречи превратились в эффективную площадку, демонстрирующую международную субъектность и единство региона, а также нашу готовность сообща реагировать на вызовы современности. Центральная Азия всегда была центром притяжения уникальных цивилизаций, играя большую роль в общемировом прогрессе. Сегодня на основе этой исторической общности и ментальной близости наших народов мы вместе формируем новый облик Центральной Азии как региона огромных возможностей, устремленного в будущее. Убежден, что нынешний саммит станет важной вехой на этом пути", – отметил Президент.
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