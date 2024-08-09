Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передаёт BaigeNews.

Президент Казахстана отметил, что итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер.

"Благодаря общим усилиям свое решение находят многолетние узловые вопросы. Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. На границах модернизируются пункты пропуска, расширяется транспортное сообщение, открываются новые маршруты. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", – сказал он.

По словам Главы нашего государства, культурно-гуманитарные связи постоянно наполняются новым качественным содержанием. Президент подчеркнул, что на регулярной основе проводятся перекрестные Дни культуры, выставки ремесленников, фестивали национальных блюд, форумы молодежи и другие мероприятия.