Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств

В Туркестане секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в III Встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Также обсуждены вопросы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности. Рассмотрены аспекты обеспечения международной информационной безопасности, развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности. По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транснациональным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.

Кроме того, подчёркнута актуальность обеспечения транспортной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.