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Почетный караул и конная гвардия: как встретили Токаева в Монголии

Сегодня, 09:01
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Почетный караул и конная гвардия: как встретили Токаева в Монголии Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

На площади Сухэ-Батора перед Домом Правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

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