Почетный караул и конная гвардия: как встретили Токаева в Монголии
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
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Состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Монголию с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz.
На площади Сухэ-Батора перед Домом Правительства были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран, президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
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