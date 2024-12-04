Сосны незаконно вырубили в Костанайской области

Суд вынес приговор за незаконную порубку деревьев в Новонежинском лесничестве в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Подсудимый С. с января по июнь 2024 года на территории, не входящей в договор по заготовке лесной продукции, умышленно, из корыстных побуждений произвёл спил 190 погоревших деревьев породы "сосна" в Новонежинском лесничестве, причинив ущерб на сумму 440 000 тенге", - сообщили в суде.

Сторонами заявлено ходатайство о рассмотрении дела в согласительном производстве в связи с заключением процессуального соглашения.



Санкция части 2 статьи 340 УК РК предусматривает альтернативные виды наказаний в виде: штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.



В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие малолетнего ребёнка, признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого.

"С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого уголовного правонарушения и обстоятельств по делу С. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (738 400 тенге) с лишением права заниматься лесозаготовительной и лесорубочной деятельностью на срок три года", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.