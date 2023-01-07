Соскучилась по теннису: Зарина Дияс рассказала, когда планирует вернуться

Казахстанка Зарина Дияс поделилась эмоциями от предстоящего возвращения в женский тур спустя полугодичного перерыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерация тенниса Казахстана.

"Прошлый год для меня был сложным, начались проблемы со здоровьем, пришлось взять паузу и "заморозить" рейтинг. Я ещё в процессе восстановления, но мне уже лучше, все идёт хорошо. Безумно скучаю по теннису, по турнирам, эмоциям и болельщикам. Планирую вернуться в тур в апреле, жду не дождусь этого момента. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать благополучия, светлого неба над головой и всего самого наилучшего", — отметила Дияс.