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Соскучилась по теннису: Зарина Дияс рассказала, когда планирует вернуться
Казахстанка Зарина Дияс поделилась эмоциями от предстоящего возвращения в женский тур спустя полугодичного перерыва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерация тенниса Казахстана.
"Прошлый год для меня был сложным, начались проблемы со здоровьем, пришлось взять паузу и "заморозить" рейтинг. Я ещё в процессе восстановления, но мне уже лучше, все идёт хорошо. Безумно скучаю по теннису, по турнирам, эмоциям и болельщикам. Планирую вернуться в тур в апреле, жду не дождусь этого момента. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом и пожелать благополучия, светлого неба над головой и всего самого наилучшего", — отметила Дияс.
Казахстанка в июне прошлого года перед Уимблдоном объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы.
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