Со счёта пенсионерки из Экибастуза пропало 13 млн тенге. Пожилая женщина обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, полицейские с помощью оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что пенсионерка с 28 ноября по 2 декабря проходила лечение инсультном отделении больницы. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.