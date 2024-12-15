Соседка по больничной палате украла 13 млн тенге со счёта пенсионерки в Экибастузе
Женщина незаметно воспользовалась чужим телефоном и перевела деньги через банковское приложение.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Со счёта пенсионерки из Экибастуза пропало 13 млн тенге. Пожилая женщина обратилась в полицию, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, полицейские с помощью оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что пенсионерка с 28 ноября по 2 декабря проходила лечение инсультном отделении больницы. Вместе с ней в палате лежали несколько пациентов, все они были опрошены следователем.
"В результате установлена молодая женщина, которая путем незаконного доступа в мобильное приложение банка "Каспи", со счета пенсионерки совершила кражу денежных средств. Женщина призналась, она не думала, что кража будет раскрыта и ее найдут. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – обязательство о явке", — сообщили в ДП Павлодарской области.