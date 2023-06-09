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  • Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти
depositphotos.com Сегодня, 14:01
208
Сегодня, 14:01
208
Фото: depositphotos.com

Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти

В социальных сетях появилось обращение жителей Алматы о том, что в Медеуском районе Алматы мужчина молотком забил собаку до смерти, передаёт BaigeNews.kz

На крики соседей и просьбы прекратить изверг никак не отреагировал. А когда приехала полиция, было уже поздно - животное скончалось. 

"Моя соседка, гражданка М., находясь в доме, услышала визжание и вой собаки в соседнем дворе и сильный стук. Выбежав во двор и заглянув за забор, она увидела, как наш сосед гражданин В. душит дверью собаку, держа её голову и забивая со всей силы молотком по голове. Соседка начала кричать и просить прекратить убивать собаку, на что он не оказал никакой реакции и продолжал забивать собаку молотком еще примерно 10 минут. На ее крики выбежали соседи из ближайших домов", - написали неравнодушных горожане в Instagram.

 
 
 
 
 
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Полиция забрала душегуба в участок, однако через 3 часа отпустили на свободу. На возмущение соседей о том, что человек, убивший собаку, потенциально опасен и для людей, стражи порядка ответили, что, кроме административного штрафа, ему ничего не будет.

"После его возвращения, он громко кричал, ругался с соседями через забор. На аргументы, что он опасен и мы боимся, что он сотворит что-то хуже, участковый ответил, что пока этого не случится, мер принято не будет. Это не первая жалоба на гражданина В. со стороны соседей, он неадекватен, в его доме постоянно пребывают люди в алкогольном состоянии", - сетуют алматинцы. 

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что проводят проверку. 

"Проверка по данному факту осуществляется сотрудниками отдела полиции при УП Медеуского района по территориальности. Будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - отметили в пресс-службе ДП города.

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Сегодня, 14:01
208
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