"Соседи гадят": на кладбище в Астане устроили свалку между могилами
В центре кладбища в Астане образовалась несанкционированная свалка.
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В Сети появилась публикация от жителя Астаны, который пожаловался на свалку мусора прямо в центре кладбища. По его словам, мусор оставляют сами родственники усопших, игнорируя расположенные всего в 50 метрах контейнеры, передаёт BaigeNews.kz.
"Который год соседи гадят, несмотря на то, что пару раз были пойманы и им сделали замечание. В середине кладбища “Горкомхоз” не убирает. Как бы вы отреагировали, если бы вам под дверь ставили мусорные пакеты?" — говорится в обращении.
Автор поста подчеркнул, что это не столько жалоба, сколько попытка взывать к совести: подобное поведение оскорбляет память усопших и вызывает негодование у других посетителей.
Многие поддержали автора, признавая, что подобная ситуация — регулярная:
- "Мы тоже были на кладбище. Унесли не только свой мусор, но и чужие пакеты. Давайте каждый так сделает — и будет чисто".
- "Даже в таком месте гадят. Кто потом за вами будет убирать?"
- "Каждый год одно и то же. У себя убрали — к нам положили".
Некоторые добавили, что покупают мешки заранее и увозят мусор с собой — "это не так уж сложно", считают горожане.
На публикацию отреагировали в акимате района Сарайшык, пообещав разобраться в ситуации. В комментариях утверждают, что обращения в администрацию кладбища уже были, однако никаких мер принято не было.
Ранее жители Алматы возмутились движением транспорта на кладбище.
Еще ранее юноша осквернил мусульманское кладбище в Алматинской области.
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