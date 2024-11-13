Сосед украл с депозита акмолинца 10 млн тенге
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В Щучинский отдел полиции поступило заявление от местного жителя, который сообщил о пропаже крупной суммы денег. 73-летний мужчина рассказал полицейским, что неизвестные лица похитили 10 000 000 тенге, которые хранились на депозите, при этом сам заявитель какие-либо данные третьим лицам не передавал и звонков от интернет-мошенников к нему не поступало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.
Сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен бывший сосед потерпевшего, проживавший с ним на одной лестничной площадке.
"При проверке данная версия полностью подтвердилась. Как стало известно, 45-летний житель г. Тараз Жамбылской области вошел в доверие акмолинца и, завладев его мобильным телефоном, перевел на свой счет 10 миллионов тенге, а затем обналичил их.
В настоящее время фигурант содержится под стражей в г. Актобе, так как за ним числятся и другие факты мошенничества. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказал в ДП Акмолинской области.
Департаментом полиции принимает комплекс мер по раскрытию и предупреждению фактов мошенничества.
"По инициативе полицейских в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Anti - fraud", в рамках которого за один день раскрыто 16 киберпреступлений", - добавили в ДП.
Вместе с тем полицейские просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.
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