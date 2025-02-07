В селе Айнабулак в жилом частном доме произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на на пресс-службу ДЧС ВКО.

До прибытия сотрудников ДЧС сосед Талғат Мұсірәт через окно пробрался в сильно задымленный дом и помог выбраться из опасной зоны пожилой женщине и четырем детям 2017, 2019, 2020 и 2023 годов рождения.

Прибывшими пожарными огонь был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительно причиной пожара послужило - несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Спасатели напомнили гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности.