Сосед и курьер вытащили ребёнка из горящей времянки в Алматы

Двое мужчин спасли ребёнка от неминуемой смерти в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло днём 28 декабря в микрорайоне Шанырак. Пожар начался во времянке на территории частного жилого дома и охватил площадь 60 квадратных метров.

До прибытия пожарных спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Улан Мухамадиев, проживающий по соседству, и курьер Арман Атзакир спасли запертого в полыхающей времянке 13-летнего ребёнка.

"Я увидел пожар, после ко мне подбежал мальчик и сказал, что его друг находится в доме. Хозяин дал лом, я увидел небольшое отверстие в стене. Чтобы не ранить, попросил мальчика прилечь подальше, затем пробил стену ломом, и вызволили мальчика", - рассказал Улан Мухамадиев.

Мужчина почти три года работает спасателем в РОСО МЧС РК. Уже успел проявить себя в ликвидации последствий различных ЧС на водоемах и в горной местности. Женат, воспитывает четырёх детей.