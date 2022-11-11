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pavlodarnews.kz Сегодня, 00:03
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Фото: pavlodarnews.kz

SOS-приложение разработали павлодарские старшеклассницы

Его создавали с помощью двух платформ-конструкторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
 
Приложение быстрого вызова экстренных служб разработали учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы. "KZCall" Алуа Жастилек и Айгерим Айтбаева создали под руководством учительницы информатики Ольги Литвиновой. Их разработка заняла первое место в конкурсе научных проектов среди НИШ в Астане.

Как пояснили школьницы, "KZCall" позволяет быстро вызвать экстренные службы, в системе указаны основные номера: скорой помощи, пожарной, психологической и полиции. По словам разработчиц, каждый пользователь Android может бесплатно скачать приложение и установить его на свой телефон. Приложение помогает сделать экстренный вызов не только взрослым, но даже маленьким детям, которые еще не умеют читать и писать.

"Мы разрабатывали наш проект полгода. Было интересно изучить платформу AppInventor и Renderforest, в которых создавали приложение и видео. В дальнейшем мы планируем добавить больше номеров и популяризировать наше приложение", - говорят девочки.

"KZCall" доступно на государственном и русском языках.

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#Павлодар #школьники
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:03
121
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