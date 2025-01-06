В области Абай из Иртыша достали сорвавшийся 5 января автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"В Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники воинской части 68303 МЧС РК извлекли из воды затонувший автомобиль", - говорится в сообщении.

Один из четверых находившихся в салоне авто человек выжил в этой аварии. Позже было найдено тело другого. На данный момент продолжаются поиски двоих других, в них задействовано более 100 сотрудников МЧС.

Напомним, 5 января в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Затонувшее авто нашли с помощью эхолота.