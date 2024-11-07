Сорванные крыши, повреждённые авто и одна жертва: чем непогода обернулась павлодарцам

В Павлодарской области сильный ветер повредил кровлю и облицовку десятков зданий. Это школы, районная больница, сельский акимат, мечеть и частные дома, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным акимата региона, повреждены кровля и облицовка 12 соцобъектов и административных зданий, 31 многоэтажки и трёх частных жилых домов.

"Акиматам пострадавших городов и районов поручено оперативно провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и принять необходимые решения об объявлении ЧС местного масштаба природного характера для оценки причинённого ущерба и последующего восстановления пострадавших объектов", – сообщили в акимате.

В результате непогоды два человека получили травмы, один из них доставлен в больницу. В Павлодаре и вовсе произошла трагедия: жертвой непогоды стала 67-летняя женщина. На неё рухнуло дерево, из-за чего женщина скончалась от полученных травм.

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На видео, которое попало в соцсети, женщина ещё жива. Скорая прибыла на место спустя шесть минут, однако помочь пострадавшей медики не смогли. Пенсионерка получила переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов и травматический шок 3-4 степени. В результате травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась.

К счастью, других жертв нет. Несколько рухнувших деревьев повредили припаркованные во дворах автомобили. Такая ситуация сложилась не только в Павлодаре, но и в Аксу и Экибастузе. Поваленные ветром деревья сейчас убирают коммунальщики.

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Ветер начал усиливаться с вечера вчерашнего дня, непогода в регионе бушует до сих пор. Детей в целях безопасности перевели на "дистанционку".

Как сообщили в ДЧС региона, ночью порывы ветра достигали 28 метров в секунду. В результате в Павлодаре и пригороде сорвало кровлю с двух зданий. Это частный дом и склад. В Экибастузе и его сельской зоне от непогоды пострадали четыре здания.

Фото: ДЧС области

В посёлке Щидерты частично сорвало кровлю многоквартирного дома, повреждена жёсткая кровля Щидертской средней школы. В селе Кулаколь сорвало часть кровли частного дома, а в селе Шикилдак – кровлю школьной котельной.

В Аксу сорвало кровлю с ДЮСШ №2 и трансформаторной подстанции. Обшивки фасада лишился многоквартирный дом. В Актогайском без крыши осталась районная больница. В Баянаульском районе лишились кровли школа, сельский акимат, мечеть и жилой дом.

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По данным областного акимата, из-за непогоды на сетях электроснабжения произошло 120 аварийных отключений, из которых 69 уже устранены. По остальным работы продолжаются. Задействованы 68 аварийных бригад (более 180 человек) и 62 единицы техники.

Это уже не первый случай, когда ураганный ветер причиняет столько разрушений. Ровно год назад, в ночь с 18 на 19 ноября, в Павлодарской области ветров сорвало кровлю с 83 социальных объектов, от ветра пострадали 60 многоэтажек и 80 частных домов. Произошло около 200 аварий на сетях. Порывы ветра достигали почти 40 метров в секунду.

В Баянауле из-за этого рухнула стела на въезде. Из-за отключения на подстанциях без напряжения осталась экибастузская ТЭЦ, а батареи в квартирах жителей остыли. Было повреждено множество автомобилей, а одна из жительниц Павлодара утром недосчиталась балкона: стеклопакет буквально улетел.

Проредил ветер и ряды чиновников: из-за плохо организованной работы по борьбе с последствиями урагана потерял свой пост экс-руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Салханов. На совещании с областным акимом он не мог ответить на вопросы о том, какие населённые пункты остались без электричества, и какие разрушения принёс ветер. На восстановление некоторых объектов ушли недели. Несколько месяцев с сорванной облицовкой простояла многоэтажка в областном центре.

В январе непогода опять подкинула павлодарцам проблем. Из-за ураганного ветра снова послетали крыши с социальных объектов, больше сотни сёл остались без света, рухнула главная городская елка высотой 30 метров.

На сегодня павлодарцам расслабляться тоже рано. В ДЧС предупреждают, что к ночи ветер может ещё усилиться – до 30 метров в секунду, поэтому спасатели призывают павлодарцев по возможности оставаться дома.