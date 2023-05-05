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Сорванная ураганом крыша придавила женщину в Жамбылской области
ЧП в Жамбылской области. Там сильный ветер сорвал крышу, и она рухнула на женщину. Пострадавшая в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Ураган бушует в регионе вторые сутки. В Таразе падают деревья, обрываются провода, перестают работать светофоры и начинаются пожары.
Шокирующий случай произошёл в Жамбылском районе. Там ветром сорвало металлическую кровлю со здания "Казахтелекома", где базируется ещё и почта. Тяжелые листы упали с высоты третьего этажа на парковку, где шла , где едва 57-летняя женщина.
Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.
"Женщина поступила после падения на неё кровли. Была направлена в реанимационный блок отделения хирургии. На помощь вызваны из Тараза нейрохирург и реаниматолог. Проводится инфузионная терапия, симптоматическое лечение. Предварительно, у нее контузия спинного мозга, возможен компрессионный перелом", - сообщил заведующий хирургическим отделением ЦРБ Жамбылского района Жетпис Айхожаев.
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