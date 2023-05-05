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  • Сорванная ураганом крыша придавила женщину в Жамбылской области
pixabay.com Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27
293
Фото: pixabay.com

Сорванная ураганом крыша придавила женщину в Жамбылской области

ЧП в Жамбылской области. Там сильный ветер сорвал крышу, и она рухнула на женщину. Пострадавшая в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ураган бушует в регионе вторые сутки. В Таразе падают деревья, обрываются провода, перестают работать светофоры и начинаются пожары.

Шокирующий случай произошёл в Жамбылском районе. Там ветром сорвало металлическую кровлю со здания "Казахтелекома", где базируется ещё и почта. Тяжелые листы упали с высоты третьего этажа на парковку, где шла , где едва 57-летняя женщина.

Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

"Женщина поступила после падения на неё кровли. Была направлена в реанимационный блок отделения хирургии. На помощь вызваны из Тараза нейрохирург и реаниматолог. Проводится инфузионная терапия, симптоматическое лечение. Предварительно, у нее контузия спинного мозга, возможен компрессионный перелом", - сообщил заведующий хирургическим отделением ЦРБ Жамбылского района Жетпис Айхожаев.

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Сегодня, 22:27
293
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