  • 31 Июля, 20:25
  • BAIGENEWS

Сорвалась со скалы во время селфи: тело подростка обнаружили спустя трое суток в Туркестанской области

Сегодня, 19:53
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: otyrar.kz

Тело 16-летней жительницы Туркестанской области, упавшей в реку во время селфи, обнаружили спасатели в 500 метрах от места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка проводила выходной с друзьями в Сайрам-Угамском национальном природном парке, решила сделать селфи рядом с рекой Сайрам-су и упала в ледяную воду. Никто из находившихся с ней в одной компании не рискнул броситься спасать подругу. 

Тело спасатели, родственники, полицейские искали трое суток и обнаружили только 31 июля. 

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