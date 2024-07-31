Сорвалась со скалы во время селфи: тело подростка обнаружили спустя трое суток в Туркестанской области

Тело 16-летней жительницы Туркестанской области, упавшей в реку во время селфи, обнаружили спасатели в 500 метрах от места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка проводила выходной с друзьями в Сайрам-Угамском национальном природном парке, решила сделать селфи рядом с рекой Сайрам-су и упала в ледяную воду. Никто из находившихся с ней в одной компании не рискнул броситься спасать подругу.

Тело спасатели, родственники, полицейские искали трое суток и обнаружили только 31 июля.