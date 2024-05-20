Сорок человек эвакуировали из пожара в Актобе
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
300Фото: МЧС РК
Огнеборцы эвакуировали жителей жилого дома, близ которого произошло загорание складского помещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, в складском помещении кафе, пристроенного к пятиэтажному жилому дому, произошел пожар.
"По лестничному маршу эвакуировано сорок человек, из них пятяро детей. Силами огнеборцев пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.