Сорок человек эвакуировали из пожара в Актобе

Огнеборцы эвакуировали жителей жилого дома, близ которого произошло загорание складского помещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, в складском помещении кафе, пристроенного к пятиэтажному жилому дому, произошел пожар.

"По лестничному маршу эвакуировано сорок человек, из них пятяро детей. Силами огнеборцев пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.