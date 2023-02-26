Соревнования по зимнему триатлону прошли в Астане

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В столичном триатлон парке прошли индивидуальные соревнования по зимнему триатлону. К участию в них допускались спортсмены от 18 лет и старше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие прошло при поддержке акимата столицы, управления физической культуры и спорта города и федерации триатлона Астаны.

Дистанция зимнего триатлона состояла из трёх этапов: бег на 2,5 километра, велогонка и катание на лыжах.

Участие приняли 150 человек как профессиональные спортсмены, так и любители. Принять участие в зимнем триатлоне смогли почти все желающие. Главное условие — не иметь противопоказаний по здоровью. В целом на прохождение всех трех этапов маршрута спортсменам потребовалось около часа.

Самый взрослый участник соревнований Байзак Талапнур поблагодарил организаторов.

"Зимние соревнования по триатлону проходят отлично. Все организовано на высшем уровне. Я участвую в этом соревновании каждый год. Сегодня стартовал с забега и завершил гонку на лыжах. Очень рад. Призываю всех молодых людей заниматься спортом", — отметил Байзак Сагындыкулы.

Каждый участник отдельного соревнования, завершивший дистанцию не позднее установленного времени, на финише был награжден памятными медалями. Также по окончании соревнований среди участников, зарегистрированных на финише, были разыграны ценные призы: холодильник, телевизор, планшет, смартфон и умные часы.