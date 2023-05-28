Соревнования по волейболу сидя стартовали в Актобе в рамках Паралимпийских игр

Фото: акимат Актюбинской области

В Актобе в День города проходят Паралимпийские игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.



В рамках третьего этапа республиканских Паралимпийских игр состоялись игры в волейбол сидя.



Мужская команда по волейболу сидя действует при областном клубе людей с ограниченными возможностями с 2015 года, пополняя копилку спортивных достижений региона многочисленными медалями.





Во время Паралимпийских игр участники соревнований вновь продемонстрировали свою физическую подготовку и волю к победе, обыграв команды Костанайской области и Астаны.



Сегодня во встрече с командой "Мангистау" поддержать волейболистов пришел аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

"Я поздравляю вас с Днём города. Вы — пример того, что возможности человека поистине безграничны, пример того как надо любить жизнь и брать все от жизни. Наша молодёжь должна равняться на вас. Мы и впредь будем создавать все условия для развития спорта для людей с ограниченными возможностями", — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Напомним, в текущем году Паралимпийские игры проходят с 10 по 30 мая в трех городах страны — Алматы, Астане, Актобе. В десяти дисциплинах соревнуются более 1 000 параспортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения со всех регионов страны.





В Актобе проходит третий, заключительный этап состязания по четырем дисциплинам — настольному теннису, плаванию, дзюдо и волейболу сидя.

По итогам первых двух этапов Паралимпийских игр в копилке Актюбинской области 17 золотых и 8 серебряных медалей, а в итоговом зачете по легкой атлетике сборная Актюбинской области заняла 1 место среди 20 команд.



Закрытие Паралимпийских игр пройдет 30 мая во Дворце единоборств.

Фото: акимат Актюбинской области