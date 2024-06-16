Соревнования между беспилотным трамваем и людьми прошли в России
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В Санкт-Петербурге прошло первое в истории соревнование между водителями и беспилотным трамваем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".
Сам трамвай и с места не двинется. К линии старта его подведёт оператор беспилотного транспорта, а вот дальше уже без рук — только наблюдение. Звенеть беспилотный трамвай должен перед каждой остановкой, но один раз "забыл". Цвета светофора распознал безошибочно, тормозил и набирал скорость, когда требовалось.
Во время второго заезда на пол, чтобы проверить плавность, поставили кружку с водой. Когда состав разогнался до 40 км/ч в час, на пути вышел человек. Опасный номер исполнил главный инженер компании-перевозчика.
"Когда на вас несётся 28 тонн — это волнительно. Но я этой системе доверяю лично", — признался инженер Константин Шостак.
Эксперимент, который произошел в Петербурге — это самая сложная система искусственного интеллекта, которая сейчас существует в мире.
"С одной стороны, это цена человеческой жизни, а с другой — это работа в чистом поле без какой-либо поддержки со стороны "умного города": то есть "умных" светофоров нет и так далее", — рассказала генеральный директор компании-разработчика Ольга Ускова.
Способностей у трамвая-робота свыше 80: он следит за трафиком и движением пассажиров, выбирает скорость, учитывает погоду. Подобные системы, заявил городской перевозчик, давно используют для подстраховки вагоновожатых. Но из кабины искусственный интеллект человека не вытеснит.
"Не будет замены роботом человека на борту. Человек может трансформировать свои функции в бортинженера, будет помогать слабым, старикам, малоподвижным, будет следить за системами, будет решать какие-то человеческие задачи", — отметил директор компании-перевозчика Денис Минкин
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