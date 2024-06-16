Соревнования между беспилотным трамваем и людьми прошли в России

В Санкт-Петербурге прошло первое в истории соревнование между водителями и беспилотным трамваем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Сам трамвай и с места не двинется. К линии старта его подведёт оператор беспилотного транспорта, а вот дальше уже без рук — только наблюдение. Звенеть беспилотный трамвай должен перед каждой остановкой, но один раз "забыл". Цвета светофора распознал безошибочно, тормозил и набирал скорость, когда требовалось.

Во время второго заезда на пол, чтобы проверить плавность, поставили кружку с водой. Когда состав разогнался до 40 км/ч в час, на пути вышел человек. Опасный номер исполнил главный инженер компании-перевозчика.

"Когда на вас несётся 28 тонн — это волнительно. Но я этой системе доверяю лично", — признался инженер Константин Шостак.

Эксперимент, который произошел в Петербурге — это самая сложная система искусственного интеллекта, которая сейчас существует в мире.

"С одной стороны, это цена человеческой жизни, а с другой — это работа в чистом поле без какой-либо поддержки со стороны "умного города": то есть "умных" светофоров нет и так далее", — рассказала генеральный директор компании-разработчика Ольга Ускова.

Способностей у трамвая-робота свыше 80: он следит за трафиком и движением пассажиров, выбирает скорость, учитывает погоду. Подобные системы, заявил городской перевозчик, давно используют для подстраховки вагоновожатых. Но из кабины искусственный интеллект человека не вытеснит.