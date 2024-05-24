Соревнование среди юных спасателей проходит в столице

В Астане проходит соревнование среди городских школ и кружков "Юный спасатель". Более 155 учеников проверяют свои знания и навыки в пожарной, водной безопасности, а также в оказании первой медицинской помощи пострадавшим, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Основной целью соревнований "Юный спасатель" является правильное реагирование в условиях чрезвычайной ситуации, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, пропаганда здорового и безопасного образа жизни среди детей и молодёжи.

Перед началом соревнований тренерам-воспитателям учебных заведений города были вручены благодарственные письма за вклад в подготовку команд к районным и городским соревнованиям "Юный спасатель".

"В мероприятии приняли участие 15 команд и более 155 учеников города. Это ежегодное соревнование. Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни среди детей. Формирование осознанного и ответственного подхода к проблеме чрезвычайных ситуаций", - сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Дастан Алдабеков.

В рамках мероприятия для юных спасателей продемонстрирована спасательная техника, снаряжение и оборудование, работа кинологического расчёта, а также правила поведения и оказания первой медицинской помощи терпящим бедствие на воде.

"Пусть эти соревнования станут для вас не только испытанием, но и возможностью вырасти как спасатель и человек. Удачи вам, юные спасатели. Покажите все свои лучшие качества. Не забывайте, что ваше участие в этих соревнованиях – это важный шаг на пути к спасению жизней и безопасности людей", - напутствовал ребят перед началом соревнований руководитель отдела мобилизационной подготовки и территориальной обороны акимата Астаны Руслан Бешеев.

Соревнования состоят из семи направлений: боевое развёртывание, бросание конца Александрова, подъём на скалодром, маневрирование на лодке, эстафета, оказание первой медицинской помощи, представление команд и конкурс стенгазет. Проходят они одновременно на двух локациях: на базе спортивного комплекса "Спасатель" и оперативного спасательного отряда.

"Это не просто соревнования. Это важный и необходимый навык по спасению людей в чрезвычайных ситуациях в летнее и зимнее время. Этот навык безусловно пригодится ребятам в жизни. Спасение жизни хоть одного человека – это самый большой героизм", - сказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов.

По словам старшего инженера гражданской защиты ДЧС Астаны Балнур Шдериной, юные спасатели столицы уже не раз становились лучшими в республике и за её пределами.

"В 2022 году наша сборная выиграла республиканский слёт "Юный спасатель". В 2023 году мы поехали в Азербайджан и там заняли третье место. У детей есть стимул двигаться вперёд. Ведь благодаря своим навыкам они могут выезжать за пределы республики и знакомиться с миром. В этом году в связи с паводковыми мероприятиями, к сожалению, республиканского слёта не будет. Но для того, чтобы у ребят не пропал оптимизм и мотивация, ведь они готовились целый год, мы провели этот городской слёт, в рамках которого отметим лучших, вручим подарки, грамоты", - пояснила Шдерина.

Она добавила, что после таких соревнований у детей появляется большой интерес к профессии спасателя и пожарного.

"Есть те, кто именно после слёта прошлых лет поступили в Академию гражданской защиты. В 65 школе есть учащийся 10 класса, который собирается в следующем году сдавать документы на спасателя. Они могут учиться не только в Казахстане. По программе "Обмен студентами" могут поехать в Москву, Минск", - сказала Балнур Шдериной.

Участники соревнования также рассказали, как готовились к мероприятию, и поделились своими эмоциями.

"Мы долго готовились к этим соревнованиям. В одной команде собрались учащиеся разных классов нашей школы – с 7 по 11 классы. Готовились к боевому развёртыванию пожарной машины, к эстафетам. Кром того, нужно оригинально представить нашу команду", - отметил ученик 11 класса школы №65 Нурали Кайролла.

"Мы уже второй год участвуем в этом слёте. В прошлом году мы заняли третье место. В этом году хотим первое. В этих соревнованиях главное спортивная подготовка. Мы – самые спортивные в школе, наверное, поэтому нас выбрали на эти соревнования. В будущем хотим связать свою судьбу с гражданской обороной, с ДЧС", - сказала ученица 10 класса школы-лицея №28 Анастасия Гончарова.

По итогам соревнования победителям вручат благодарственные письма и ценные подарки.