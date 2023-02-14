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instagram.com/syrymbek_tau Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45
200
Фото: instagram.com/syrymbek_tau

Сопредседателю партии Respublica Сырымбек Тау отказали в регистрации

Сопредседателю партии Respublica Сырымбек Тау отказали в регистрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии Айдарбек Ходжаназаров, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Сегодня Центральная избирательная комиссия ввиду бюрократических проволочек официально Не допустила моего товарища, настоящего патриота, сопредседателя партии Respublica Сырымбека Тау к участию в выборах в Мажилис.
Может, формальности и очень важны, но мы считаем, он был очень достойным кандидатом! Мы ежедневно и ежечасно видим неподдельную любовь Сырымбека к народу Казахстана. Во время пандемии его компания оказала продовольственную помощь 9800 семьям в Алматы, выделила средства фонду "Біз біргеміз", благотворительному фонду "Шуғыла", - написал он.
Айдарбек Ходжаназаров также отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, партия Respublica ни в коем случае не опускает рук и продолжаем борьбу.
 
"Такие события только закаляют нас, делают сильнее и мотивируют создать настоящий Новый Казахстан, в котором дорога таким достойным людям, как Сырымбек, будет всегда открыта", - заявил он.
 
 

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#выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:45
200
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