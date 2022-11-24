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Сопли, садик и бесконечные переживания. В Астане прошла фотовыставка "Вовлечённые родители"
В Астане прошла шведско-казахстанская фотовыставка "Вовлеченные родители", передаёт BaigeNews.kz.
На фотографиях запечатлены родители и дети в счастливые, волнительные, а порой и сложные моменты жизни. Фотографы Элин Берге (Швеция) и Роман Анашкин (Казахстан) через призму объектива дали свои ответы на вопрос, как выглядит осознанное и равное родительство. Выставку организовали посольство Швеции в Казахстане и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
"Этой выставкой мы хотели донести главную мысль, что в воспитании детей должны участвовать оба родителя, как отцы, так и мамы. Зачастую в Казахстане этим занимаются матери. Швеция является передовой страной, которая с 1974 года ввела декретный отпуск для обоих родителей. В Казахстане на законодательном уровне это сейчас тоже есть. Казахстанские папы берут декрет, ухаживают. За 2021 год около 3,5 тысячи отцов взяли декретный отпуск, чтобы ухаживать за своими детьми. Цифра очень маленькая, но она есть. Уже радует, что папы становятся более осознанными", - сказал продюсер фотовыставки Алихан Мусатаев.
Он считает, что выставка должна стать одним из катализаторов для молодых семей, чтобы они принимали более активное участие в воспитании детей и стали друг для друга опорой.
"Чтобы были аплодисменты, необходимо две ладони. Также и мужчина с женщиной должны оба вовлекаться в семью. Вовлечённое родительство - это не только классно и красиво. Это ещё и сопли, садик, бесконечная адаптация, боль, бесконечные лекарства и переживания. Благодаря этим сложностям мы как родители становимся крепче", - сказал Алихан Мусатаев.
Видеорепораж о фотовыставке можно посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.
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