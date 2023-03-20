Соперница Рыбакиной пригрозила реваншем после своего проигрыша на турнире в США

Соперница Рыбакиной пригрозила реваншем после своего проигрыша на турнире в США, передаёт BaigeNews.kz.

23-летняя Рыбакина произносила речь на церемонии награждения.

"Я хотела бы поздравить Арину с прекрасным результатом, достигнутым в течение этих двух недель. Ты проделала прекрасную работу", – сказала Рыбакина на церемонии награждения.

В ответ на это белоруска в шутку показала ей язык, чем рассмешила болельщиков на арене.

По мнению Рыбакиной, игра впервые сложилась по её плану.

"На самом деле, это первый раз, когда игра сложилась по моему плану. Надеюсь, мы ещё не раз встретимся в финале", - отметила теннисистка.

После этих слов спортсменка неожиданно перехватила микрофон и улыбаясь заявила, что "это было в последний раз".

"Нет, нет! Посмотрим в следующий раз", - отреагировала Рыбакина.

К слову, Рыбакина впервые в карьере победила Соболенко на официальном турнире. Елена теперь станет седьмой ракеткой мира, Арина останется второй.

Напомним, Елена Рыбакина в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.

После победы казахстанка поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира сразу на три позиции, заняв седьмое место.

Рыбакину поздравил с исторической победой глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что теннисистка показала на турнире железный характер и высокую культуру спортивного поведения.