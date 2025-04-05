Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в финал квалификации турнира "Мастерс" в Монте-Карло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 0:6.

В ходе встречи Бублик продемонстрировал мощную подачу, четырежды подавая навылет, однако допустил пять двойных ошибок и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из девяти. Лайович, в свою очередь, выиграл шесть брейк-пойнтов из восьми и отправил в сетку один эйс, допустив три двойные ошибки.

Теперь Лайович в финале квалификации встретится с соотечественником Ласло Джере.

Основной турнир в Монте-Карло, который пройдет с 6 по 13 апреля, обещает быть напряжённым. Напоминаем, что действующим чемпионом соревнования является грек Стефанос Циципас.