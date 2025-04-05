Соперник из Сербии не позволил Бублику выйти в финал турнира в Монте-Карло
В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу.
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в финал квалификации турнира "Мастерс" в Монте-Карло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 0:6.
В ходе встречи Бублик продемонстрировал мощную подачу, четырежды подавая навылет, однако допустил пять двойных ошибок и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из девяти. Лайович, в свою очередь, выиграл шесть брейк-пойнтов из восьми и отправил в сетку один эйс, допустив три двойные ошибки.
Теперь Лайович в финале квалификации встретится с соотечественником Ласло Джере.
Основной турнир в Монте-Карло, который пройдет с 6 по 13 апреля, обещает быть напряжённым. Напоминаем, что действующим чемпионом соревнования является грек Стефанос Циципас.
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