Соперник из Ирана лишил Алишера Ергали "бронзы" Олимпиады-2024
Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44Сегодня, 14:44
54Фото: Турар Казангапов
Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали в весе до 97 килограммов завершил выступление на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен дошёл до утешительного раунда, где его соперником был Амир Али Азарпира из Ирана.
Оппонентом выиграл схватку со счетом 6-1. Ергали выбыл из борьбы за "бронзу".