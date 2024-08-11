Соперник из Ирана лишил Алишера Ергали "бронзы" Олимпиады-2024

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали в весе до 97 килограммов завершил выступление на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен дошёл до утешительного раунда, где его соперником был Амир Али Азарпира из Ирана.

Оппонентом выиграл схватку со счетом 6-1. Ергали выбыл из борьбы за "бронзу".