  • 11 Августа, 15:05
  • BAIGENEWS

Соперник из Ирана лишил Алишера Ергали "бронзы" Олимпиады-2024

Сегодня, 14:44
АВТОР
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Турар Казангапов Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
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Фото: Турар Казангапов

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали в весе до 97 килограммов завершил выступление на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен дошёл до утешительного раунда, где его соперником был Амир Али Азарпира из Ирана.

Оппонентом выиграл схватку со счетом 6-1. Ергали выбыл из борьбы за "бронзу".

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