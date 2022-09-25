Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск

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Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий. Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыұлы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США", – сообщили в ведомстве.

В Антикоре добавили, что с февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.

Ему вменяется третий пункт части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Он арестован. Арестована бывшая жена Сатыбалды — Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

Судебный процесс в отношении Кайрата Сатыбалдыулы проходит в режиме онлайн. Прокурор запросил для подсудимого шесть лет лишения свободы.

С "Казахтелекомом" Сатыбалды заключил новое медиативное соглашение. Его подробности не озвучивались. Но известно, что Кайрат Сатыбалды полностью возместил ущерб.