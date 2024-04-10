Сообщил о "теракте": жителя Астаны задержала полиция

Мужчина позвонил на канал 102 и сообщил, что некий гражданин Таджикистана собирается организовать теракт в квартире. Астанчанин привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Астаны установлен 41-летний житель города, предоставивший ложное сообщение.

"По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено, что гражданин, сообщивший ложную информацию, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Он водворен в изолятор временного содержания ДП города Астаны", - говорится в сообщении.

Полицейские предупреждают, что заведомо ложные сообщения считаются тяжкими преступлениями. Сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет.