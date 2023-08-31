Сообщения о дефиците автогаза в Мангистауской области прокомментировали в Минэнерго

В Сети распространяют сообщения о том, что из-за аварии на МАЭК в Мангистауской области возник дефицит сжиженного газа. Ситуацию прокомментировали в министерстве энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках плана поставки на август министерством в Мангистаускую область было выделено 17 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). В связи с ремонтными работами на МАЭК для потребности региона выделен дополнительный объем из ресурсов ТОО "АНПЗ" в объёме 1 000 тонн СНГ. На сегодня отгрузка с заводов составила: ТОО "КазГПЗ" 14 540 тонн из 16 392 тонн СНГ; АНПЗ – 1 445 тонн из 1 608 тонн СНГ", - сообщили в ведомстве.