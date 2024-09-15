  • 15 Сентября, 12:52
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Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО

Сегодня, 11:49
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playcact.ru: UGC Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: playcact.ru: UGC

В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается об изнасиловании трехлетней девочки в поселке Зачаганск Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка. 

"После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет", — говорится в сообщении полиции.

Ранее полиции Мангистауской области пришлось провергать фейк об убийстве трёх человек в Актау.

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