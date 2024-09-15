Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
Сегодня, 11:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:49Сегодня, 11:49
129Фото: playcact.ru: UGC
В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается об изнасиловании трехлетней девочки в поселке Зачаганск Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка.
"После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет", — говорится в сообщении полиции.
Ранее полиции Мангистауской области пришлось провергать фейк об убийстве трёх человек в Актау.
Самое читаемое