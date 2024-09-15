Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО

В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается об изнасиловании трехлетней девочки в поселке Зачаганск Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка.

"После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет", — говорится в сообщении полиции.

Ранее полиции Мангистауской области пришлось провергать фейк об убийстве трёх человек в Актау.