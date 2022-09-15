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russianlook.com Сегодня, 16:27
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Фото: russianlook.com

Сообщение о заложенной бомбе в Алматы оказалось ложным

14 сентября поздно ночью полицейским поступило сообщение о том, что в одном из домов улицы Жамбыла города Алматы заложена бомба, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

На место происшествия в экстренном порядке были направлены специальные и оперативные службы города. Взрывчатых устройств не обнаружено.

Факт был зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 273 УК Республики Казахстан.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленнику  грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы. В особых случаях предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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#лжетерроризм #Алматы
Сегодня, 16:27
149
Журналист
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