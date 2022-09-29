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  • Сообщение о том, что иностранные студенты должны покинуть Россию, прокомментировали в МВД РФ
inform.kz Сегодня, 17:09
245
Фото: inform.kz

Сообщение о том, что иностранные студенты должны покинуть Россию, прокомментировали в МВД РФ

Размещенную в Интернете информацию о том, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, прокомментировали в МВД РФ, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщения назвали фейками.

"В связи со снятием временных ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами, ранее введенных в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, 17 августа 2022 года прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учёт по месту пребывания для граждан Абхазии, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября 2022 года – для граждан Армении и Кыргызстана. 13 октября будут прекращены меры для граждан всех остальных стран. Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории РФ, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса", - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Требование не относится к тем иностранным гражданам, которые это уже сделали – лицам с действительными разрешительными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося – государства члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях.

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#студенты #Россия #МВД
Журналист
Сегодня, 17:09
245
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