Сообщение о назальной вакцинации школьников против COVID-19 рассылают казахстанцы

Фото: stopfake.kz

Пользователи Казнета распространяют сообщение о том, что школьникам под видом капель "Гриппферон" дают назальную вакцину против COVID-19. Stopfake опровергает эту информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Назальная вакцина против COVID-19 в Казахстане не зарегистрирована, следовательно, получить её в нашей стране невозможно. Такой препарат был разработан в России, и с октября 2022 года его можно получить в Москве. Вводится препарат довольно необычным способом: в нос пациента вставляют шприц, на который вместо иглы надето специальное устройство с множеством микроскопических отверстий. При нажатии поршня вакцина попадает глубоко в носоглотку и формирует местный иммунитет к болезни", — говорится в сообщении.

Препарат "Гриппферон" — это иммуномодулятор, который продаётся в Казахстане в виде капель в нос. Никакого шприца с особой насадкой для его применения не нужно.

В состав аптечки для оказания первой помощи, которая должна быть в школьном медпункте, "Гриппферон" не входит.

В Stopfake отметили, что это не первый раз, когда COVID-диссиденты пугают казахстанских родителей тем, что их детей тайно вакцинируют в школах. На самом деле, как неоднократно заявляли представители Министерства здравоохранения РК, вакцинация против коронавирусной инфекции в Казахстане является добровольной.