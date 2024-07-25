Сообщение о массовом заболевании животных в Карагандинской области - фейк

Сообщение о массовой эпидемии животных в районах Карагандинской области не соотвествует действительности, сообщили в ветслужбе региона.

"Касательно ситуации в с.Торткол Умуткерского с/о Бухар Жырауского района сообщаем, что с февраля т.г. в сельском округе введен карантин по эпизоотическому лимфангиту лошадей. В рамках карантина специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда проводят клинический осмотр животных, учитывая, что животные, находятся на отгонных участках выпаса, объезд табунов и осмотр животных осуществляется каждые 5 дней.

14 мая 2024 года при проведении схода с населением акиматом было принято протокольное решение о снятии поста (шлагбаума) при въезде в село Умуткер. Совместно с жителями было принято согласованное решение о создании изолятора в одном из ЛПХ села Умуткер.

16 июня 2024 года владелец одного из КХ доставил в данный изолятор одну лошадь с поврежденной передней конечностью и в истощенном состоянии. Сотрудником Республиканского противоэпизоотического отряда был проведен клинический осмотр животного и признаков особо опасных болезней животных в т.ч. эпизоотического лимфангоита не обнаружено", - сообщили в службе.