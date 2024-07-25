Сообщение о массовом заболевании животных в Карагандинской области - фейк
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Сообщение о массовой эпидемии животных в районах Карагандинской области не соотвествует действительности, сообщили в ветслужбе региона.
"Касательно ситуации в с.Торткол Умуткерского с/о Бухар Жырауского района сообщаем, что с февраля т.г. в сельском округе введен карантин по эпизоотическому лимфангиту лошадей. В рамках карантина специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда проводят клинический осмотр животных, учитывая, что животные, находятся на отгонных участках выпаса, объезд табунов и осмотр животных осуществляется каждые 5 дней.
14 мая 2024 года при проведении схода с населением акиматом было принято протокольное решение о снятии поста (шлагбаума) при въезде в село Умуткер. Совместно с жителями было принято согласованное решение о создании изолятора в одном из ЛПХ села Умуткер.
16 июня 2024 года владелец одного из КХ доставил в данный изолятор одну лошадь с поврежденной передней конечностью и в истощенном состоянии. Сотрудником Республиканского противоэпизоотического отряда был проведен клинический осмотр животного и признаков особо опасных болезней животных в т.ч. эпизоотического лимфангоита не обнаружено", - сообщили в службе.
По информации учреждения, после помещения в изолятор животного, не было организовано его кормления и поения, что привело к падежу животного.После согласования с владельцем животного была проведена утилизация трупа павшей лошади. На месте произведена мехочистка и дезинфекция. С владельцем проведена разъяснительная работа.
Информация о массовом заболевании животных в Бухар Жырауском районе не соответствует действительности. Эпизоотический лимфангоит носит сезонный характер и проявляется в осенне-зимний период. Сейчас ситуация находится на особом контроле ветеринарной службы Карагандинской области.
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