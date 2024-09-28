Соня Жиенбаева вышла в финал турнира в Испании
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
89Фото: пресс-служба ФТК
18-летняя Соня Жиенбаева, занимающая в рейтинге WTA 781-е место, в полуфинале турнира категории ITF W15 в Мадриде обыграла первую ракетку турнира Дженни Дерст (419 WTA) из Швейцарии со счетом 7:6 (7:5), 6:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Соперница Сони по финалу определится позже.
В Аргентине на грунтовом турнире серии ITF W50 Жибек Куламбаева пробилась в финал парного разряда. В полуфинале казахстанка в дуэте с итальянкой Николь Фоссе обыграла Элени Христофи (Греция)/Юки Наито (Япония) со счётом 5:7, 6:4, 10:8
В финале соревнования Куламбаева/Фоссе сыграют против Алвес (Бразилия)/Риера (Аргентина).
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