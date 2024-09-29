Соня Жиенбаева выиграла второй в карьере титул категории ITF World Tennis Tour
Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
152Фото: Пресс-служба ФТК
18-летняя Соня Жиенбаева, занимающая 781-е место в рейтинге WTA, продолжает покорять женский профессиональный тур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Казахстанка стала чемпионкой турнира категории ITF World Tennis Tour W 15 в Мадриде. В финале Соня обыграла британку Элис Гилиан (668 WTA) со счётом 6:1, 5:7, 6:1. На пути к заветной победе Соня обыграла первую, третью и пятую ракетки турнира.
Это уже второй одиночный трофей Жиенбаевой в карьере во взрослом женском туре. Ранее казахстанка выиграла турнир в Анталье.
В понедельник в обновленном рейтинге WTA казахстанка поднимется на рекордное для себя 753-е место.
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