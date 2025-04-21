Сон на миллион: Пассажир лишился 2 млн тенге прямо на вокзале
В отношении карманника возбуждено уголовное дело.
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На автовокзале Сарыагашского района Туркестанской области произошло дерзкое преступление - пока один из пассажиров мирно дремал в зале ожидания, у него из кармана вытащили кошелёк с крупной суммой денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В кошельке находилось порядка 2 миллионов тенге.
Злоумышленник действовал быстро и незаметно, но его всё же выдали камеры видеонаблюдения. Именно они помогли полицейским по горячим следам установить личность подозреваемого и задержать его. Как выяснилось, мужчина уже был судим за аналогичные преступления - для него, похоже, чужие карманы давно стали источником "дохода".
Похищенные средства, по данным следствия, он успел потратить на личные нужды. В отношении карманника возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что мошенники украли 150 млн тенге через карты обычных людей.
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