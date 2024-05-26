Соляная кислота разлилась из железнодорожной цистерны в Акмолинской области

В Акмолинской области спасатели ликвидировали розлив соляной кислоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошёл на станции Сарыоба Аршалынского района.

"Утечка произошла из образовавшейся трещины в одной из цистерн грузового состава. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава. Заблаговременно по обращению были эвакуированы три человека. Спасатели Акмолинской области и ДЧС Астаны устранили течь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент опасности для жизни и здоровья людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС Акмолинской области.