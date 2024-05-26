  • 26 Мая, 21:30
  • BAIGENEWS

Соляная кислота разлилась из железнодорожной цистерны в Акмолинской области

Сегодня, 21:16
АВТОР
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Скриншот с видео ДЧС Акмолинской области Сегодня, 21:16
Сегодня, 21:16
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Фото: Скриншот с видео ДЧС Акмолинской области

В Акмолинской области спасатели ликвидировали розлив соляной кислоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошёл на станции Сарыоба Аршалынского района. 

"Утечка произошла из образовавшейся трещины в одной из цистерн грузового состава. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава. Заблаговременно по обращению были эвакуированы три человека. Спасатели Акмолинской области и ДЧС Астаны устранили течь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент опасности для жизни и здоровья людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС Акмолинской области.

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