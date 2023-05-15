Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: facebook.com/OfficialNinetyOne

В преддверии Дня защиты детей, отмечаемого в Казахстане 1 июня, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует объявить о назначении участников популярной Q-Pop группы Ninety one послами доброй воли ЮНИСЕФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский пресс-клуб.

Участники проекта 16 мая присоединятся к числу других знаменитых людей по всему миру, которые благодаря своим голосам и известности занимаются защитой и продвижением прав детей.

Эта группа занимает первые позиции в национальных музыкальных чатах и является одним из самых популярных музыкальных коллективов в Казахстане и за его пределами.

В прошлом году группа Ninety one поддержала совместную кампанию ЮНИСЕФ и TikTok под названием "Ментальное благополучие превыше всего". Благодаря их поддержке более 100 000 молодых людей получили важную информацию о психическом здоровье.

Во всём мире ЮНИСЕФ сотрудничает более чем с 200 послами доброй воли. Среди них - Орландо Блум, Джеки Чан, Кэти Перри. Такое сотрудничество направлено на повышение осведомлённости общественности о правах детей и женщин, а также о деятельности ЮНИСЕФ, связанной с защитой и продвижением этих прав.