Для военнослужащих войсковой части 27943 провели профориентационную экскурсию в Усть-Каменогорском высшем политехническом колледже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НПП "Атамекен".

По словам руководителя управления образования ВКО Иннесы Чернышевой, профориентационная мера направлена на привлечение молодых людей из густонаселенного южного региона страны, проходящей военную службу у нас, на обучение в региональных колледжах для получения бесплатного профессионально-технического образования и трудоустройства на предприятиях ВКО.

"Главная цель мероприятия - популяризация рабочих профессий, помощь военнослужащим в выборе специальности, предоставление информации о востребованных профессиях", - сказала Иннеса Чернышева.

Директор колледжа Исатай Исин подробно остановился на специальностях по информационным и инженерным технологиям, инженерной графике, электронике, мехатронике, электромонтажным работам, энергетике. Он также поделился новостью об открытии новых направлений в обучении: оператор беспилотных летательных аппаратов, оператор оборудования возобновляемых источников энергетики.

Колледж даже предложили совместный проект с войсковой частью по работе с дронами.