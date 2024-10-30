Солдатам-срочникам не увеличат денежное довольствие: с чем это связано

На сегодняшний день военнослужащие на срочной службе получают лишь 3,5 тысячи тенге в месяц. В Министерстве обороны не планируют пересматривать эту сумму, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.



Как сообщил первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, согласно действующим условиям, солдаты-срочники полностью находятся на государственном обеспечении.

"Для военнослужащих срочной службы предусмотрено трёхразовое питание, обмундирование, банно-прачечное обслуживание, туалетные принадлежности. Поэтому эти деньги ему даются только лишь на личные потребности, сходить в магазин, купить какие-то сладости. Все остальные вопросы обеспечиваются в полном объёме государством. Включая канцелярские товары, тетради и так далее", - пояснил первый заместитель министра.

Султан Камалетдинов добавил, что в бюджете на ближайшее время повышение денежного довольствия солдатам-срочникам не предусмотрено.

Также спикер отметил, что сегодня наименьшая заработная плата военнослужащих по контракту составляет около 90 тысяч тенге.