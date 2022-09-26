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  • Солдата-срочника наградили за помощь в ликвидации пожара в Костанайской области
пресс-служба Минобороны РК Вчера, 18:59
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Фото: пресс-служба Минобороны РК

Солдата-срочника наградили за помощь в ликвидации пожара в Костанайской области

Рядового Александра Флейтлинга наградили медалью "Ерлігі үшін" за самоотверженность и мужество, проявленные в борьбе с пожарами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Солдат-срочник из воинской части 31775 регионального командования "Астана" четыре дня, невзирая на опасность и усталость, управляя военной инженерной техникой, отважно боролся с распространением огня, создавая противопожарные рвы.

18-летний уроженец Урджарского района Абайской области Александр Флейтлинг был призван в Вооруженные силы четыре месяца назад, проходит службу в батальоне материально-технического обеспечения воинской части Карагандинского гарнизона. Он вырос в селе, в местном сельскохозяйственном колледже получил специальность механизатора, поэтому даже в экстремальной ситуации работал уверенно и со знанием дела.

"В Ауликольском районе я находился со 2 сентября. Возгорание было масштабным, повсюду запах гари. Трудились несколько суток подряд, конечно, было трудно, но люди оказались сильнее огня. Опыт, полученный в армии, я запомню на всю жизнь. Спасибо всем ребятам, которые мужественно выполняли свой долг", — сказал рядовой.

Кроме государственной награды, за самоотверженный труд и проявленное мужество командование воинской части предоставило солдату краткосрочный отпуск домой сроком на десять суток.

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#армия РК #происшествия #награда #солдат
Журналист
Вчера, 18:59
347
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