Солдата-срочника наградили за помощь в ликвидации пожара в Костанайской области

18-летний уроженец Урджарского района Абайской области Александр Флейтлинг был призван в Вооруженные силы четыре месяца назад, проходит службу в батальоне материально-технического обеспечения воинской части Карагандинского гарнизона. Он вырос в селе, в местном сельскохозяйственном колледже получил специальность механизатора, поэтому даже в экстремальной ситуации работал уверенно и со знанием дела.

"В Ауликольском районе я находился со 2 сентября. Возгорание было масштабным, повсюду запах гари. Трудились несколько суток подряд, конечно, было трудно, но люди оказались сильнее огня. Опыт, полученный в армии, я запомню на всю жизнь. Спасибо всем ребятам, которые мужественно выполняли свой долг", — сказал рядовой.

Кроме государственной награды, за самоотверженный труд и проявленное мужество командование воинской части предоставило солдату краткосрочный отпуск домой сроком на десять суток.