Солдат застрелился за две недели до демобилизации в Приозёрске

В одной из воинских частей Приозерского гарнизона солдат срочной службы совершил самострел, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Сухопутных войск РК сообщили, что трагедия произошла 14 октября во время несения караульной службы.

"Военнослужащий совершил самострел в область головы из закреплённого оружия. Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, суицид произошёл на почве семейно-бытового конфликта", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия.