Солдат застрелился за две недели до демобилизации в Приозёрске
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В одной из воинских частей Приозерского гарнизона солдат срочной службы совершил самострел, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе Сухопутных войск РК сообщили, что трагедия произошла 14 октября во время несения караульной службы.
"Военнослужащий совершил самострел в область головы из закреплённого оружия. Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, суицид произошёл на почве семейно-бытового конфликта", - сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия.
"Военнослужащему до окончания установленного срока службы оставалось две недели. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего. Его родным и близким будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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