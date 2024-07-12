Солдат впал в кому: случай в Отаре прокомментировали в Минобороны

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин в СЦК прокомментировал ситуцию в Отаре, где военнослужащий впал в кому, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас военнослужащий срочной службы находится в военно-клиническом госпитале в городе Алматы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Военные врачи, а также другие специалисты ежедневно его обследуют, а также проводят все лечебные мероприятия. На сегодняшний день, можно сказать, его состояние стабильно тяжелое, но есть улучшение", - сказал Руслан Жангулин.

Он добавил, что в отношении военнослужащего, который превысил власть, на сегодняшний день военно-следственными органами проводятся следственные мероприятия.

"Да, это военнослужащий по контракту, в отношении которого сегодня применяются следственные мероприятия следственными органами", - добавил он.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.